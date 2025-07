Pese a que su hijo lo niega, Martha Figueroa confirma que Susana Zabaleta sí está enferma de cáncer

“Querido, obviamente no es real y Zabaleta no quiere dar ni siquiera comentarios porque es seguir dándole cuerda a una campaña de la persona esa que dijimos”, aclaró la representante, cerrando así cualquier vía oficial para seguir alimentando la especulación.

“Yo supe por alguien cercano, al padre de sus hijos, o sea Daniel Gruener, en su momento cuando tuvo cáncer (Susana Zabaleta), yo lo supe en ese momento y supe mucho del proceso que iba viviendo día a día, entonces, pues, que yo sepa sí (tuvo cáncer)...”, relató Figueroa.

La comunicadora añadió que tenía detalles específicos del proceso que atravesó la artista para combatir la enfermedad. “...O sea tal vez no quiere que sea un tachón en su historia y ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte y vital...pero yo te puedo decir, yo, yo yo, que sí lo supe y me contaron incluso los detalles del día a día del proceso, entonces, yo creo que no estaban mintiendo quien dijo que sí y que Pancho (Céspedes) no estaba mintiendo”.

Céspedes, el primero en encender las alarmas

Todo estalló días atrás cuando el cantautor Francisco Céspedes confesó en televisión abierta que había estado al pendiente de la artista durante un supuesto tratamiento contra el cáncer.

“Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días”, dijo el intérprete, dejando boquiabiertos a muchos y abriendo la puerta a un tema que jamás había sido abordado públicamente por la misma Zabaleta.

Un reportaje que avivó aún más las dudas

Tras las declaraciones de Céspedes, la revista TVNotas publicó un artículo asegurando que la actriz y cantante había padecido cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023, incluyendo varias sesiones de quimioterapia y una vigilancia médica constante para evitar recaídas.

Sin embargo, ninguna fuente directa ni familiar respaldó tal información. Por el contrario, los desmentidos públicos por parte de su hijo y su representante buscan cerrar definitivamente el capítulo.