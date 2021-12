Con 97% en Rotten Tomatoes, ‘Spider-Man: No Way Home’ se podría convertir en la película mejor calificada de Marvel

“No cumplió con las expectativas, las superó”, “Es la mejor película de Marvel de todos los tiempos”, “Esta película se diseñó para ser vista en el cine”, “Un homenaje a 20 años de películas”... y así de inumerables son los halagos para “Spider-Man: No Way Home”, la nueva entrega del ‘Hombre Araña’ protagonizada por Tom Holland y dirigida por Jon Watts. El filme llega a cines mexicanos este 15 de diciembre desde muy temprano, y las expectativas no son altas, son altísimas.