¡Con el corazón roto! Revela Kate, novia de Liam Payne que iban a casarse

”Eres mi mejor amigo, el amor de mi vida y a todas las personas que tocaste sintió algo especial como lo sentí yo. Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que caminaste dentro de ella. Nada de esto se siente real, y no puedo acostumbrar a mi cabeza a esta nueva realidad de no tenerte aquí”, dijo la modelo al mencionar la relación que ambos comenzaron en 2022.

“Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido y amoroso. Se siente como si hubiera perdido la parte de mí misma. No me puedo imaginar un día sin tu risa y amor, trajiste muchísima luz a mi vida. Unas semanas atrás, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo la nota que me diste cerca, incluso cuando me dijiste que no la mirara. Dice: ´Kate y yo nos casaremos en un año, comprometidos y juntos por siempre´”, escribió.

Con el corazón roto, Cassidy expresó que, a pesar de que no estarán juntos de la forma en que planeaban, su amor perdurará pese a la distancia material.