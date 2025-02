Con música, saltillenses viajan al mundo mágico de Harry Potter y Hogwarts

Saltillo vivió una tarde mágica en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde la música de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila transportó a los asistentes directamente a la escuela de magia de Hogwarts, con un concierto que presentó icónicas piezas de la saga de Harry Potter.

Este evento, organizado en colaboración entre el Gobierno del Estado de Coahuila, el DIF estatal y la Orquesta Filarmónica del Desierto, no solo sumergió al público en el universo creado por J.K. Rowling, sino que también estuvo respaldado por el propósito de apoyar a niños y adolescentes con discapacidad auditiva, haciendo de la magia un acto de solidaridad.

Algunos asistentes, tanto niños como adultos, vistieron con capas negras y prendas con los colores de las casas de Hogwarts e incluso portaron varitas mágicas y figuras de Hedwig, la lechuza de Harry Potter.

Desde el momento en que los asistentes llegaron al recinto, el ambiente los envolvió en el mundo mágico, pues el lobby se convirtió en la Plataforma 9 ¾ donde se encontraba a la espera el tren Hogwarts Express, que los transportaría directamente a su asiento en el teatro para disfrutar del espectáculo.

Incluso el escenario se llenó de encantos con velas flotantes que simularon el techo encantado del comedor de Hogwarts, en donde también se encontraba el sombrero seleccionador vigilando la magia que se desarrollaba.

La Orquesta Filarmónica del Desierto interpretó piezas emblemáticas de la saga, como Hedwig’s Theme, Meeting Tom Riddle, Nimbus 2000, The Knight Bus, A Window to the Past, Harry in Winter y Fawkes the Phoenix, llenando el aire con melodías que parecían cobrar vida, gracias a los instrumentos que fueron acompañadas con proyecciones de escenas de las películas, que hicieron que el público viviera una experiencia sensorial única.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, expresó su agradecimiento a todos los asistentes, destacando que este evento no solo brindó un concierto de alto nivel, sino que también ayudó a quienes más lo necesitan.

“Con esto vamos a poder operar seis niños y niñas, y les vamos a poder dar la oportunidad de que puedan escuchar por primera vez la voz de su mamá y de su papá”, mencionó.

La presidenta también destacó la importancia de las alianzas y el trabajo conjunto entre el gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones civiles para hacer posible que más niños accedan a tratamientos vitales.

En los últimos días se presentó el concierto en los municipios de Monclova, Piedras Negras y Saltillo, y cerca de seis mil coahuilenses lo pudieron disfrutar.