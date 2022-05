$!Con ‘un concierto de sonrisas’ y un paseo por la historia de sus canciones, Ricardo Montaner ofreció una noche inolvidable en Saltillo

“Bueno, este es mi concierto número 24, de esta gira que me ha llevado por muchas ciudades de los Estados Unidos, Puerto Rico, Sudamérica y esta semana y la que viene se la estamos dedicando a México. Estoy particularmente emocionado, porque en mi familia han pasado eventos muy particulares durante el mes y en estos momentos me siento más identificado con las letras que canto, entonces esto que vamos a vivir esta noche, hoy es una especie de paseo por mi vida y en eso les iré contando algunas historias, así que no se vayan a sorprender cuando me ponga a hablar de algunas historias de mi vida, historias de por qué han nacido las canciones” dijo emocionado.

Una de ellas fue la historia de ‘La mujer de mi vida’, sencillo que compuso para su esposa “Yo conocí a mi esposa en la oficina, me fui a vivir a Caracas, Venezuela y empecé a tocar puertas en compañías de discos a ver si me grababan y nadie me grababa, hasta que me hice amigo de la recepcionista, que es el mejor contacto que puedes tener en una oficina. Entonces ella me dejo pasar a la oficina de prensa, yo llevaba ya como un año yendo todos los días a esperar al presidente de la compañía [...] y de repente veo que ella pasa por ahí y se va iluminado el pasillo, todo se ponía de un color que parecía un cielo, un firmamento, yo la vi y me quedé loco, hasta que escucho un grito de Manuelito -mi amigo- que me dice ni se te ocurra porque esa es la hermana del presidente que te va a firmar el contrato. Pero, 33 años de casados llevamos, me firmaron el contrato y escribí esta canción describiéndola un poco”.

Por su parte, también compartió la historia del sencillo ‘Soy tuyo’, y su famosa frase ‘un concierto de sonrisas’, la cual surgió cuando estaba viendo una novela “Estaba viendo la novela con mi esposa y en ella un cura dijo a sus feligreses “yo quiero que me regalen un concierto de sonrisas” y yo dije yo me la robo, y en eso me voy al estudio a escribir esta canción que les voy a cantar”.

Con la presentación que duró alrededor de dos horas y media los saltillenses disfrutaron de su artista favorito que dio más que un concierto, una experiencia inolvidable. Asimismo, agradeció a los asistentes por compartir esa noche: “Yo estoy muy contento de que hayan venido, incluso los que han llegado tarde -bromeó el cantautor-. Y que dios bendiga esta maravillosa ciudad, aquí nos quedamos hasta que amanezca”.