Convocan a mega paro el 6 de abril: transportistas y campo advierten bloqueos por inseguridad vial

CDMX.- Transportistas y productores del campo informaron que, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, mantienen la convocatoria a un paro nacional el próximo lunes 6 de abril, que incluiría el bloqueo de vías de comunicación. Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que la movilización responde a la falta de avances en sus planteamientos, principalmente en materia de seguridad en carreteras.

En ese contexto, llamaron a la ciudadanía a anticipar sus viajes y a tomar precauciones ante posibles afectaciones por los cierres. “El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica”, señaló Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC. El representante sostuvo que la movilización no busca confrontación con usuarios de las vías. “Nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Esperamos su comprensión... para que anticipen sus viajes y para que tomen sus debidas precauciones”, afirmó.

Martínez Aguilar agregó que “las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes”, al insistir en la necesidad de medidas que reduzcan riesgos para el transporte y las actividades productivas. Los convocantes recordaron que el pasado viernes sostuvieron una mesa con autoridades federales y señalaron que esperaban una respuesta para valorar si cancelaban o no el llamado “mega paro”, sin que, hasta el momento, reporten un acuerdo. En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió recientemente a transportistas y productores no bloquear las vías de comunicación para evitar afectaciones a terceros, y llamó a mantener el diálogo como vía para atender las demandas.

Publicidad

Temas

transportistas

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

SEGOB

