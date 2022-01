Con un simbólico funeral, Demi Lovato se despide de la música pop

De esta manera, Demi arranca una nueva etapa musical con un estilo de música más cercano al rock y al punk. “ROCKVATO IS COMING”, escribieron sus emocionados fans en los comentarios.

En sus stories dejó un fragmento de lo que será su nueva propuesta: “Yeah you’re pushing me to the edge/ Prod me, lie to me, ungodly things have been sent/ Here are your tickets to the freak show baby, sci-fi, watch the freak go crazy” en la que se le escucha cantar sobre una base rock repleta de guitarras.