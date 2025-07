Juanes hace vibrar a Saltillo en el primer día de la Feria 2025

“Estoy buscando coristas, me dijeron que aquí en Saltillo cantan de puta madre” , dijo el colombiano al público de la capital coahuilense en esta primera fecha de la Feria de Saltillo .

La explanada del Teatro del Pueblo se vio atiborrada prácticamente hasta el poste de los Voladores de Papantla. Pañoletas y banderas de Colombia se apreciaron entre los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Arranca la Feria Saltillo! Estas son las imperdibles de Juanes para cantar en su concierto

Uno de los momentos más emocionantes de la noche se dio poco antes de las 23:00 horas cuando el cantante bajó del escenario para adentrarse en el público. En medio de decenas de saltillenses cantó ‘Para Tu Amor’

“Mi amor por ti y por este país ha sido inmenso desde el primer día que pisé este país por allá de 1996. Muchos de ustedes no habían nacido, pero como ven no me pasan los años”, dijo antes de bajar del escenario.