Rebekah del Río, Debbie Harry y Ozzy Osbourne

Un día después de darse a conocer la triste pérdida del legendario compositor de origen argentino Lalo Schifrin nos enteramos de que la semana anterior había muerto también la cantante Rebekah del Río.

Nacida el 10 de julio de 1967 en el condado de San Diego, la también actriz y compositora se mudó a Los Ángeles en 1989 y después de grabar el cover en español de la versión en español del clásico “Crying´”, de Roy Orbison, se mudó a Nashville en 1994 para a inicios del nuevo milenio, luego de ser invitada por el cineasta David Lynch para interpretar su versión de “Llorando” en una escena memorable de su clásico “Mullholland Drive” (2001), no solo le dio la entrada a Del Río como actriz y cantante de más películas entre las que se incluyen, por ejemplo, “La ciudad del pecado” (Robert Rodríguez, 2005), entre otras más, hasta enterarnos que falleció el pasado 23 de junio en Los Ángeles. Descanse en paz.

En total contraste, y hablando de bandas sonoras de películas, junio terminó para el cantante británico Ed Sheeran integrándose a la de uno de los éxitos taquilleros del verano: “F1”, protagonizada por Brad Pitt, al hacerse cargo del tema principal titulado “Drive” el cual fue estrenado a nivel mundial una semana antes de la llegada de la película a todas las salas de cine del mundo el 20 de junio y que inyecta un buen rock a la trama caracterizada por potentes motores, pero dudamos quede para la posteridad como sucediera, por ejemplo, con la olvidable cinta de autos de Tom Cruise de 1990, “Días de trueno”, donde nadie recuerda que David Coverdale (Whitesnake) cantó un tema.

Ya entrados en julio, y siguiendo con notas alentadoras relacionadas a la música y las películas, el primer día del mes fue de fiesta para la actriz y cantante norteamericana Debbie Harry, vocalista líder de la gran banda de pop rock norteamericana Blondie, al llegar a las ocho décadas de vida. Habiendo iniciado Blondie en el año de 1974 junto al guitarrista Chris Stein, luego de interpretar el hoy clásico tema principal de la exitosa cinta de Richard Gere “Gigoló Americano”, “Call Me”, Debbie pasó a ser requerida por cineastas de culto como David Cronenberg (“Cuerpos invadidos”, 1983) y John Waters (“Muévanse todos”, 1988) pero sin dejar la música y hacer hasta duetos con Los Fabulosos Cadillacs.

Para terminar, ya que mencionamos también a rockeros británicos, este sábado 5 es histórico, aunque también triste puesto que, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, donde se inició como músico junto a la no menos legendaria banda de heavy metal Black Sabbath, su vocalista fundador Ozzy Osbourne se despide de los escenarios en un evento al que se puede tener acceso como pago por evento titulado “Back to the Beginning: Ozzy´s Final Bow” (“De Regreso al Principio: El último golpe de Ozzy”) al que se han dado cita muchos amigos y músicos particularmente del mismo género para darle el último adiós en los escenarios al también conocido como “Príncipe de las Tinieblas”.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx