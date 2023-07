“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas de este asunto tan privado para mí”, comienza el comunicado del cantante.

Luego de la ola de especulaciones, teorías y más fue Rauw Alejandro el primero en romper el silencio sobre su rompimiento de la relación con Rosalía, confirmando la noticia que no sólo lo mantienen triste a él y a la española, sino a sus fanáticos.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, expresó el puertorriqueño en Instagram.

Aseguró que hay muchas alegaciones “erróneas” sobre las presuntas causas de la ruptura.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, expresó de manera tajante.