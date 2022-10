Tras filtrarse el posible line up de la edición del 2023 del Vive Latino, los organizadores del festival no tuvieron otra opción que hacerlo oficial y revelar el nombre de los artistas que harán explotar con su música al Foro Sol. Entre ellos el orgullo coahuilense Vivir Quintana.

La cantante y compositora coahuilense presumió desde su cuenta de Instagram la feliz noticia a sus fans. “Me da mucha emoción anunciarles que vamos a nuestro primer @vivelatino ¡Marzo 2023! Me acompaña una banda fabulosa con mujeres increíbles, amorosas y talentosas”, expresó Vivir Quintana.

TE PUEDE INTERESAR: Cara Delevingne presenta en Cannes su serie documental “Planet sex”

Ante una noticia de este tamaño, los usuarios no se han quedado callados y no sólo se han expresado sobre el elenco, también han hecho varias críticas y hasta memes de los precios, que todavía no han sido revelados, pero que muchos intuyen no serán nada baratos. (Con información de El Universal)

Publicidad