‘No sé qué pasó’: anuncian muerte de Kenmer Kenia en sus redes sociales tras cirugía; influencer desmiente

TE PUEDE INTERESAR: Del joystick al cine: Anuncia Nintendo a los protagonistas del live action de ‘The Legend of Zelda’

Pasado el mediodía, Kenmer Kenia reapareció en sus historias de Instagram, visiblemente alterada, para aclarar lo sucedido. “Yo no sé qué pasó, si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó”, explicó, revelando que el anuncio no fue publicado por ella y que alguien accedió de forma no autorizada a su cuenta.

La creadora de contenido también hizo énfasis en el daño emocional que esta noticia falsa provocó en su círculo cercano. “Estoy muy enojada, tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético (...) estoy bien, neta perdón si se asustaron como yo”, agregó en su testimonio.