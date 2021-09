¡Regresa el Vive! Confirman regreso de Vive Latino con fechas para la edición 2022

En la verbena se presentaron 84 grupos de 18 países, de los cuales 41 eran de origen mexicano, pero 13 habían cancelado su participación o sus nacionalidades habían implementado medidas estrictas en motivos de viajes internacionales.

El talento que no pudo acudir fueron: All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señalemelo, Vetusta Morla, She Wants Revenge, Mogwai, así como Rodrigo y Gabriela.

Sin embargo, los estelares Guns N’ Roses dieron una presentación de dos horas interpretando los éxitos que han marcado su historia musical y el mundo del rock de la década de los noventa.