Una de las series que más sorprendió desde su lanzamiento fue la comedia de humor negro thriller ‘Only Murders in the Building’, la cual es protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short.

La trama que ha logrado de las mejores calificaciones en sitios de especialistas y críticos se puede disfrutar en México dentro del catálogo de Star+.

El nuevo papel de Rudd en ‘Only Murders in the Building’ lo reúne por otra ocasión con Selena Gomez, ya que los dos protagonizaron juntos la película de Netflix de 2016 “The Fundamentals of Caring”.

La serie cuenta como Tlos tres amigos, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short), son acusados del crimen, por lo que en los primeros episodios deciden investigar el caso para averiguar quién mató realmente a Bunny, y librarse de esa sospecha sin saber que sus vidas no volverán a ser iguales.

