Conmueve Lewis Capaldi a redes por sufrir ataque de Tourette en pleno show

En redes sociales comenzaron a circular los videos de un momento conmovedor para los fanáticos del cantante inglés Lewis Capaldi durante su presentación en el festival de Glastonbury.

Capaldi de 26 años es uno de los artistas que emergieron en años recientes con éxitos como ‘Bruises’, ‘Lost On You’ o su canción más popular ‘Someone You Loved’.

Precisamente mientras interpretaba esa canción fue que el cantante sufrió una crisis en su salud, desencadenada por el síndrome de Tourette que padece. El gesto más allá de ser un bache en el espectáculo, un drama o una mala nota resaltó el hecho de que el público continuó cantando e hizo sentir a Lewis apoyado mientras él padecía la crisis.