Nicole Kidman rompe tabúes en su nueva película ‘Babygirl’

Habiendo sido nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz, Nicole Kidman sorprende con las realistas actuaciones eróticas de ‘Babygirl’, en el personaje de una madura ejecutiva que fantasea con un empleado más joven, mientras parece mantener la vida más perfecta aunque las fantasías sexuales amenazan con destruir la estabilidad familiar. Y en una época donde el mundo del cine prefiere evitar las incomodidades sexuales de Hollywood, por el movimiento #MeToo, Nicole Kidman recupera un estilo de cine que parecía haber quedado en el pasado. La gran diferencia: esta vez, la dirección y el guion de las escenas eróticas más osadas, fueron creadas por una mujer. En los últimos siete años trabajaste con quince mujeres directoras diferentes, que incluso no eran tan conocidas en su momento ¿Qué te lleva a abrir tantas puertas en Hollywood? Supongo que trato de usar todo el poder que conseguí en estos últimos años para compartirlo o recibirlo con directoras que cuenten con la oportunidad que antes no tenían. Es emocionante. Hasta hice una serie menos conocida, ‘Raw’ donde solo trabajaron mujeres, para abrir esa misma puerta. Me encantaría tener mucha más energía porque podría hacer mucho más, pero tengo mis límites donde más allá del trabajo también tengo mis hijos y una pareja. Solo trato de utilizar las oportunidades que también me dieron a mí. ¿Es tan diferente la dinámica de un rodaje cuando estás frente a una mujer como directora? Supongo que con ‘Babygirl’ era necesario contar con una mujer como la directora Halina Reijn. Incluso un estilo de mujer diferente no hubiera sido igual, porque ella es bastante traviesa y sexual. Y sin ser demasiado extrovertida es también muy puritana. Fue como un juego entre una mezcla cruda de honestidad radical en términos de la sexualidad femenina. Eso es lo emocionante del tema, como actriz, no solo como mujer. No veía la hora de analizar esta visión sin censurarme ni esconder mis propias inhibiciones que solemos imponer también los actores. Como actriz, no quiero limitar ni censurarme por mis propias limitaciones o mi forma de pensar.

¿También genera más confianza filmar escenas eróticas cuando del otro lado de la cámara había una mujer como Halina Reijn que también escribió el guion de esas mismas escenas que dirigió? Es lo que también me parece tan original, abrirme a las manos de otra mujer, con un material tan profundo, compartido con tanta libertad. Obviamente, el tema pasa por el sexo y los deseos, los pensamientos internos, los secretos y el matrimonio, la verdad, el poder, el consentimiento... El lenguaje del sexo es demasiado complicado, porque en este caso es la historia de una mujer, contada por una mirada particular. ¿Cómo fue la conversación detrás de cámaras con la directora? ¿No dudaste en ningún momento o pediste al menos que no se filmara cierta escena de desnudo en particular? Tuvimos bastantes conversaciones sobre la psicología del personaje, pero brindándome abiertamente. Es algo que hice siempre con todos los directores. A veces funciona y otras veces no, pero no conozco otra forma. Jamás podría tratar de protegerme o preocuparme en el ambiente de trabajo. Simplemente digo “Ok ¿Qué quieren que haga? Y en este caso, todo lo que hicimos lo afronté con un nivel artístico, sin fijarme en los detalles. Solo me preocupo por darle lo que pueda a un personaje, sin censurar tampoco nada. Por eso también es importante sentirse segura en ese sentido, porque sino estaría abandonando la historia o la naturaleza del personaje que me toca representar. Quiero decir que no pienso en el cuerpo, trato de poner atención en la historia, como pueda ayudar en la visión que ella pueda tener y como llegar a ese punto. ¿No fueron para nada incómodas las primeras conversaciones en privado para elaborar las escenas más subidas de tono? Con Halina, compartimos muchos secretos, intimidades, fantasías... sentadas en una habitación, como si estuvieras con tu mejor amiga, contando lo que nunca le contarías al resto del mundo. Y nos dimos cuenta que también sentíamos algo parecido. Cosas así, nos acercó muchísimo.

¿Hubieras filmado la misma historia si el director hubiera sido un hombre? No sé... Al menos, con una mujer así me sentí explotada. Al contrario, siento que es la historia que quise representar, la historia que quise contar. Me comprometí en todo. Pero me sentí cuidada, protegida y auténtica también. Hasta ahora, por el #MeToo, parecía que había desapareciendo el sexo en el cine de Hollywood ¿Crees que vuelva el estilo de ‘Nueve Semanas y Media’ que recupera ‘Babygirl’? Espero que sí. Yo crecí con ese cine. Siempre me gustó ese estilo de arte. Vi ‘Nueve Semanas y Media’. Siempre me gustó, aunque fuera correcto o incorrecto. No me importa. Siempre me gustó verlo. Si volviéramos atrás en el tiempo, resulta imposible evitar las comparaciones de Babygirl con la influencia más erótica del acoso sexual de Demi Moore en ‘Disclosure’ o las fantasías sexuales de Kim Basinger en ‘Nueve Semanas y Media’ o ciertas escenas de Sharon Stone en ‘Instinto Básico’, con roles inversos donde el hombre esta vez actúa como Glen Close en ‘Atracción Fatal’. La gran diferencia es el realismo del placer sexual que interpreta Nicole Kidman, donde hasta cuesta creer que engaña a un marido tan perfecto como Antonio Banderas, amenazando la estabilidad de una familia (donde la hija en realidad, es Esther Rose McGregor, la verdadera hija de Ewan McGregor... la mismísima estrella de Star Wars que detrás de cámara bien puede decirle tal cual como Darth Vader “I am your father’, pero de verdad). Y el gran debate que genera, más allá del cine, es saber si un matrimonio estable puede sobrevivir al engaño en la pareja.