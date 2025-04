Una cosa no siempre significa exactamente esa cosa y lo que escuchamos no siempre es lo que el otro dijo

En el aeropuerto me encontré con una fila extraña en la puerta de abordaje que aparentemente me correspondería. Me acerqué a preguntar y una mujer me dijo que era una fila de personas de un vuelo que había sido “deplaned”. Me llamó la atención la palabra que, en una traducción poco compensible, tal vez significaría “desabordado”. Los bajaron del avión, pues. Pensé en lo difícil que es explicar que no todas las palabras tienen una traducción directa a otro idioma. Y no todas las palabras tienen el mismo significado para todas las personas. Hay veces que requerimos varias frases para explicar lo que significa una sola palabra en el otro idioma. “Desvelarse” y “estrenar” son dos palabras en español que no tienen traducción directa a inglés, por ejemplo.

Cuando trabajamos con otras personas y necesitamos entender de la manera más exacta posible sus reportes y experiencias, con frecuencia debemos hacer preguntas y pedir que nos expliquen su manera de aplicar términos y conceptos. Los malosentendidos están a pedir de boca siempre. Llamamos “relación sentimental” a algo que tiene poco que ver con sentimientos y mucho que ver con decisiones y compromiso. Mi hermano dice que su papá fue cruel con él y su papá dice que fue estricto. Ciertamente reportamos las cosas como nos conviene en el momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado, “Pues tú dijiste...”, cuando no es lo que dijimos? Dice un gran maestro, “No es igual la cómoda de tu hermana que acomódame a tu hermana”. Y muy cierto es.

Si yo pretendo entender a otro, debo tomar en cuenta que no necesariamente habla mi idioma. “Está bien” puede significar muchas cosas, desde “es aceptable” hasta “lo acepto pero no me gusta”. El tono, el lenguaje corporal, la expresión de la cara...todos son parte del lenguaje en sí, y parte del mensaje que recibiremos. “Estoy bien” con frecuencia significa todo lo contrario y “No pasa nada”, pues ya sabemos lo que significa eso.

Me gustaría que nos enseñáramos a comunicarnos un poco más honestamente, y que aprendiéramos a escuchar a los demás de manera más completa.