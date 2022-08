” Soy una venezolana que llegó a los 18 años a México con el mundo enfrente pero la realidad es que no ha sido suerte, estudié tres años, me quite el acento, la cantidad de ‘nos’ que he recibido ha sido monumental, para las nuevas generaciones es importante entender que el rechazo es parte todo, más en esta carrera, pero también que siempre va a haber alguien que va a creer en ti”, dice Saavedra en entrevista.

“En este proyecto (Control Z) yo era árbol número 3, pero estar ahí me ayudó a encontrar un manager y a abrir puertas entonces quiero que lo escuchen los jóvenes que quieren entrar a la actuación, que no hay papeles pequeños, sino oportunidades”, recalca.

Desde hace 7 años que la actriz se mudó a México comenzó a tomar clases para quitarse el acento venezloano y con ello poder interpretar papeles de mujeres mexicanas. Hoy no descarta la posibilidad de volver a interpretar a una venezolana, aunque acepta que ahora es una fusión de ambos acentos y eso le ha otorgado una esencia propia.

“El proceso de quitarme el acento fue súper invasivo porque la forma en la que hablas es parte de tu personalidad y tú esencia; yo estaba muy peleada con quitármelo pero a la vez entendí que estoy trabajando en México y si no me quitaba el acento todo el tiempo que había invertido para estudiar no valdría la pena, al año de estudiar acento dije ‘voy a encontrar mi esencia con este acento’ y ahora ya siento que soy 50 por ciento venezolana coy 50 por ciento mexicana”, reconoce.

Dentro del nuevo proyecto streaming Vix+, que surgió de la fusión entre Televisa y Univision, Saavedra explora con el papel de una joven que está descubriendo su sexualidad a pesar de vivir en un entorno conservador en el pueblo ficticio de Villa Clara, en la serie “La mujer del diablo”.

Su personaje, llamado Linda, es una atleta mexicana que recibe la noticia de que su hermana fue secuestrada, entre esta preocupación y su propio crecimiento aprenderá a madurar pronto.

“Mi generación creo que se están atreviendo a hablar de temas que son controversiales, desde el amor que no tiene género, por ejemplo y yo con Linda intenté representar un personaje que no sea cliché, sino que sea una niña normal que no tiene culpa de lo que le está pasando; fue muy bonito crearla porque yo también pude descubrir mi parte masculina y femenina y cómo realmente eso no importa cuando se habla de amor”, detalló.