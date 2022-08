La popular conductora de televisión Gaby Ramírez, acusó al comediante Sergio Verduzco “Platanito” de acosarla sexualmente en el programa de la estrella de TV, cuando estuvo como invitada hace varios años, lugar en el que el cómico le toco el busto sin su consentimiento, así lo relató en entrevista.

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’, estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice: ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias, por haber estado’. Y agarra Platanito y me hace así (haciendo una seña con su mano)”, dijo al programa de Youtube Chisme No Like.

En ese momento no supo que hacer y sólo salió del estudio a hablar con el dueño del canal. Pero no recibió el apoyo que esperaba por parte de ningún miembro de la producción, por el contrario, la obligaron a disculparse con Verduzco.