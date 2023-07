En el mundo cinematográfico y vertiginoso de ‘Mission: Impossible’ (“Misión: Imposible”), la presión por seguir subiendo la apuesta, al igual que su astro siempre activo, nunca se detiene. “Cada vez que terminamos una película, lo primero que me dice Tom es: podemos hacerlo mejor”, dice Christopher McQuarrie .

UNA REVELADORA CINTA

McQuarrie y Cruise colaboraron por primera vez en el drama sobre el asesinato de Hitler de 2008, ‘Valkyrie’ (‘Valkiria’). McQuarrie, el famoso guionista de ‘The Usual Suspects’, estaba entonces en la cárcel cinematográfica por el mal recibimiento de su debut como director, ‘The Way of the Gun’ (‘Secuestro infernal’).

“Cuando conocí a Tom en 2006, no había dirigido una película en siete años”, dice McQuarrie. “Y no volvería a dirigir una película hasta dentro de cinco años. Realmente había sacado de mi mente todas las ambiciones que tenía de dirigir. Ciertamente, nunca imaginé ser considerado un director de acción, y mucho menos dirigir cuatro películas de acción”.