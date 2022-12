Cuando muere una dama: a 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera, rodeada de polémicas y drama

En entrevista para “El Gordo y la Flaca” fue cuestionada sobre esta repentina decisión y si había una posible tercera en discordia. Ante esto, la Gran Señora contestó:

“No, fíjate, no hubo peleas, no hubo maltratos. El día 21 de septiembre me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar”, dijo.

Fue entonces cuando salió a la luz que su hija mayor Chiquis sostuvo una presunta relación sentimental con Loaiza, acusación que hasta el momento no ha podido ser confirmada, pero que provocó una notable y fuerte ruptura entre los Rivera, pues hasta la misma Jenni lo llegó a pensar.