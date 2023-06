D.R.I., banda de culto desde 1982, enloquece a sus fans en Monterrey

Ver a D.R.I. es apilarse a un lado del escenario. Encima de la barra de concreto. Frontera entre quienes tienen la libertad de golpear al vecino. Lanzar los vasos al aire. Festejar la letra pegadora o desintoxicarse de la peor calidad del aire de toda Latinoamérica.

The Application, How to Act, Probation, Commuter Man, Wages of Sin, Nursing Home Blues, I’d Rather Be Sleeping, Yes Ma’am, The Explorer, Karma, Violent Pacification, Acid Rain, Argument Then War, Mad Man, Couch Slouch, Against Me, Who Am I, Slumlord, Dead in a Ditch, Suit and Tie Guy, Manifest Destiny, Syringes in the Sandbox, Thrashard, I Don’t Need Society, Abduction, Beneath the Wheel, The Five Year Plan.

El frenético encanto de las melodías a toda velocidad. En la pista de carreras de una gira por Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.