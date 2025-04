No soy una sola cosa, soy todo, soy multitudes. Así que no me reclamen si hoy quiero azul y mañana rojo

“¿Qué tenéis que decirme? ¿Que me contradigo? Sí, me contradigo. Y ¿qué? (Yo soy inmenso...y contengo multitudes.)” Walt Whitman

Pobres de quienes piensan que son una sola cosa. Soy enojona, pero no siempre. A veces soy paciente, a veces ausente, a veces amorosa y compasiva. A veces soy verde, pero en otras ocasiones me refugio en el gris. Generalmente me gusta el calor, y a veces pagaría por tener frío un rato. Soy elegante, fachosa, organizada, caótica, inteligente y muy tonta. Soy cariñosa. Soy despreciativa. Soy cuidadosa y también parezco toro en cristalería. Me importas pero me puedo desconectar de ti de manera total. Observo todo y estoy completamente distraída.

Corre por mis venas la sangre de generaciones. Mi edad incluye todas las edades, mi piel refleja todas las pieles. Mi cabello cuenta historias y mis ojos viven aventuras misteriosas. Mis células saben cosas inalcanzables para mi mente, inexpresables para mi voz.

No soy solo “ésto” o “aquello”, sino todo. ¿Sueno presuntuosa? Tal vez sí. Pero tú no eres exactamente la misma persona que hace algunos años, o algunos días. ¿O sí? Al rigidizarnos, declarándonos así o asá y solamente eso, dejamos fuera la riqueza de todo lo que podríamos ser, o todo lo que somos. Ahora mismo estoy acompañando a un grupo de personas que están iluminando mandalas. Están escogiendo colores y combinaciones, la intensidad o la suavidad de cada color, de cada espacio. Han escogido un mandala, una figura específica. Si mañana les pongo el mismo ejercicio, harán algo distinto, porque mañana su pensamiento y percepción serán otros. Terminarán hoy con la sensación de satisfacción o insatisfacción. Y siempre existe la opción de hacer algo diferente en la siguiente oportunidad. Si ilumino cada día un mandala, no soy solamente una o ninguna, soy todas esas mandalas.

Soy buena. Y contengo la semilla de la maldad. Tú también, así como los “malos” traen la semilla de la bondad, y de todo lo incluído entre esos dos puntos. Niña, adolescente, mujer, activa, receptiva, fuerte, vulnerable, sabia, burda, ingeniosa, plana, grandiosa y pequeña. Soy inmensa y contengo multitudes...