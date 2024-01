¿Dani Flow cancelado? Estas fueron las declaraciones que hizo sobre el caso de Rix y Nath Campos (video)

“Todo, todo. Pinch*s vatos mi*rda a la v*rga todos , si a mí me pasara algo así, la neta me daría mucho coraje” , declaró el cantante, mostrando su descontento personal en caso de encontrarse en una situación similar. Además, desacreditó a Nath Campos al recordar que esta seguía conviviendo con Rix después del incidente, lo que, según él, resta validez a la denuncia.

DANI FLOW SE VA CONTRA EL MOVIMIENTO FEMINISTA

El cantante no se limitó a sus comentarios sobre el caso Rix-Nath Campos, sino que también lanzó duras críticas contra el feminismo, movimiento que respaldó a la influencer durante su denuncia. “No, me caen gordas a la v*rga, güey, ¿para qué me les voy a acercar? Ni para ensertármelas a la v*rga. La verdad me da coraje, siento que es una mancha social”, declaró.

Las declaraciones de Dani Flow han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su rechazo a sus comentarios y han llamado a la cancelación del artista. Sin embargo, lejos de disculparse o rectificar, Dani Flow se burló de la campaña en su contra, subiendo una storie donde minimiza la polémica y se mofa de aquellos que intentan “funarlo”.

Recordemos que el caso entre Rix y Nath Campos conmocionó a la sociedad en 2021, cuando la influencer denunció públicamente el abuso sexual sufrido. Rix fue condenado a tres años de prisión y obligado a indemnizar económicamente a la víctima, quien decidió donar dicha cantidad a organizaciones benéficas.