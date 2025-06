Stryper - Celebrating 40 Years Latin American Tour 2025

¡El legendario cuarteto de heavy metal cristiano, Stryper, regresa a México para celebrar 40 años de carrera con su Latin American Tour 2025! Prepárate para una noche llena de energía, himnos épicos y la inconfundible potencia de una banda que ha dejado huella en la historia del metal.

Con una trayectoria que abarca cuatro décadas, Stryper se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal, con clásicos como To Hell with the Devil, Soldiers Under Command y Honestly. Este tour es una oportunidad única para disfrutar de su inigualable talento en vivo, con un setlist que promete lo mejor de su discografía y nuevas sorpresas.

LUGAR / FECHA:

Escenario GNP Seguros

Vie 11 Jul. 2025 | 21:00 Hrs.

Avenida Constitución sin, El N., Centro, 64000 Monterrey, N.L.