¿Así nada más? Revela Laura Flores que Lalo Salazar la bloqueó y la terminó sin explicarle

“ Eso es lo que me dolió, sentí una caída libre y eso me mandó a la depresión”, dijo entre lágrimas la también conductora.

Aunque ha sido muy criticada la manera tan ‘intensa’ y veloz en la que la actriz Laura Flores se ha expresado enamorada y dolida de su ahora exnovio Lalo Salazar, aún para ella no existe una clara explicación de porqué terminaron su relación y las razones de que el periodista tuviera para bloquearla de redes sociales y de las llamadas telefónicas.

“Pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió; tampoco es que sea la víctima, aquí no hay malvados”, especificó mientras seguía limpiando el llanto.

Laura cayó en depresión tras no entender la reacción que tuvo su expareja cuando estando juntos ella sufrió de hipoglucemia, cree que lo espantó y que por ello él decidió alejarse, pero lo hizo para siempre y sin dar explicaciones.

En el relato Laura dijo que sufrió sobre todo hambre, por lo que le pidió a Lalo que necesitaba comer ¡ya!, entonces, él le dijo: “sí, pero no me grites”, ella se disculpó por haber levantado la voz, después Lalo se fue, no le contestó mensajes, llamadas y la bloqueó de todos lados.