De ‘Dallas Buyers Club’ a ‘House of Gucci’, el arte de dejar de ser Jared Leto

Aunque él no figura entre las nominaciones al Oscar, Jared Leto realmente sí figura entre las nominaciones al Oscar. Es que siendo tan difícil de reconocerlo detrás del personaje de Paolo Gucci en “House of Gucci”, él también tiene mucho que ver en la nominación favorita al Oscar de la categoría Mejor Peinado y Maquillaje (La única nominación que recibió ‘House of Gucci’ a pesar de contar con otras actuaciones estelares de Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver y Jeremy Irons). Y al competir en esta categoría frente a “Coming 2 America” de Eddie Murphy, “Cruella” de Emma Stone, los efectos especiales de “Dune” y hasta “Los Ojos de Tammy Faye” de Jessica Chastain, será difícil que pierda Jared Leto. Perdón. Será difícil que pierda el Mejor Maquillaje y Peinado de “House of Gucci”.

Contando la verdadera historia del imperio de la marca de moda Gucci, con superestrellas como Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons y Adam Driver, Jared Leto se luce en el rol de Paolo Gucci (hijo en la ficción de Al Pacino y primo del protagonista Adam Driver). La nominación al Oscar realmente demuestra la total transformación donde Jared Leto está totalmente irreconocible como un gordo calvo con bigotes y marcado acento italiano, apareciendo en la historia como el más maltratado de la familia Gucci, por no tomar en cuenta sus aptitudes artísticas. Y lo que no figura en el cine es que el verdadero Paolo Gucci mandó a la cárcel al padre Aldo Gucci (Al Pacino en la ficción), cuando lo delató por evasión de impuestos. A Paolo tampoco le fue muy bien cuando dejó a su segunda esposa Jenny, para tener otros dos hijos con una amante de 19 años. Y después de declararse en bancarrota para terminar cinco semanas en la cárcel por no pagar la manutención de la hija mayor, falleció a los 64 años en Londres de una hepatitis crónica.

“Sí, hay mucho en común, en realidad. El italiano por ejemplo es un lenguaje musical. Tiene tanta melodía... y la voz de Paolo (Gucci) era clave para interpretar el personaje de ‘House of Gucci’. Yo tengo una voz bastante aburrida, seca y monótona en mi vida. Y fue muy divertido poder tirar de los hilos italianos para tirarme en ese estilo de palabras sinfónicas. Tampoco pude encontrar demasiado sobre Paolo, hablando. No hay demasiadas entrevistas y las fotos también son muy limitadas. Hablé con familiares y amigos, hasta que encontré un video de él hablando en una entrevista y fue suficiente para mí”.

-¿Al estar completamente irreconocible en ‘House of Gucci’, te das cuenta que la mayoría de la gente ni siquiera se hubiera dado cuenta que Jared Leto está detrás del personaje de Paolo Gucci?-

“Es algo que aprecio bastante porque toda la vida prefiero que la gente mire al personaje y no a Jared Leto. Me acuerdo una historia con Harrison Ford, con su primer trabajo. Había interpretado al botones de un hotel y después de filmar la primera escena lo llamaron en el estudio para decirle: No vemos a una estrella de cine ahí, y él les dijo: Es gracioso, porque yo creí que querían ver a un botones de hotel. Por eso, yo no estoy en el camino del estrellato en el cine, prefiero el camino a desarrollar un personaje sólido”.

-¿Entonces es totalmente tuya la idea detrás de la irreconocible interpretación como Paolo Gucci?-

“Tuvimos conversaciones con el director, Ridley Scott. Al principio me habían mandado el guion para interpretar otro personaje. Y cuando lo leí, dije que respondía mejor a esta persona, con la idea del artista soñador, con tantas aspiraciones creativas. Y cuando nos reunimos con Ridley le dije: Me encantaría hacer esto si me permites hacerlo absolutamente loco. Y él aceptó con un: Me parece fantástico. El resto es historia”.

-¿Es verdad que el director Ridley Scott no te reconoció la primera vez que te vio maquillado en el estudio?-

“¿Quién es ese gordito gracioso que está en el estudio?, preguntó. Esa fue la primera vez que me vio con el maquillaje”.

-¿Y cómo fue el primer encuentro con Al Pacino?-