De ‘El Perro’ Bermúdez a ‘El Mago Septién’; el secreto está en el cómo

Es obligación de cada comunicador informarse acerca del tema que va a desarrollar. Este requerimiento cobra particular importancia cuando se trata de los comentaristas deportivos. Ellos deben conocer virtudes y defectos de los protagonistas de cada partido que narran, saber estadísticas, datos curiosos y hasta la vida personal de quienes están dándolo todo en la cancha, en el ring, en el campo, en la pista, en la arena... así que no es raro para la audiencia enterarse o confirmar detalles durante los eventos, e incluso “interactuar” con los narradores al hablarles aun sabiendo que no tendrán respuesta, por lo que queda claro: lo importante no es lo que relatan sino cómo lo hacen.

Cada comentarista sabe que su estilo le da sabor a cada transmisión, y mientras más original sea, mayor audiencia consiguen para el medio al que representan.

TE PUEDE INTERESAR: Brasil, Argentina y Estados Unidos, los únicos americanos clasificados a Octavos en Qatar