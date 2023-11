¡De Marvel a la presidencia! Sebastian Stan interpretará a Donald Trump en ‘The Apprentice’

La historia en que se basará en este proyecto, narrará la vida de Trump y su ambición a la hora de construir su imperio en el negocio inmobiliario durante las décadas de los 70 y 80 . Esta película contará con más detalle la relación alumno-maestro del ex mandatario y el abogado Roy Cohn .

El guion estará a cargo de Gabriel Sherman (The Loudest Voice in the Room) y contará con la producción ejecutiva de Grant Johnson, Gabriel Sherman y Amy Baer, además del apoyo de Taylored Films.

EL ‘SOLDADO DEL INVIERNO’

El actor estadounidense ha destacado por su trabajo en series y películas, entre las cuales ha encontrado al personaje que lo ubica en el ojo público, Bucky Barnes “El Soldado del Invierno”. Esta aparición le ha valido del reconocimiento internacional al coprotagonizar una de las películas mejor valoradas del UCM, “Capitán América y el Soldado del Invierno”.