¡Confirmadísimo! Yuridia cantará el 7 marzo en Saltillo en el Parque Las Maravillas

Desde una rueda de prensa este miércoles se confirmó la visita de la estrella mexicana Yuridia a Saltillo el próximo 7 de marzo en El Auditorio del Parque Las Maravillas, por lo que los organizadores compartieron dónde se comprarán los boletos.

La intérprete de ‘Que Agonía’ regresa a la capital coahuilense como parte de su gira ‘Pa Luego es Tarde’, en donde incluye 31 fechas en las que visitará más ciudades mexicanas.

“¡Oigan, estoy que no me la creo!!! No saben la emoción que estoy sintiendo por anunciarles que Pa’ Luego Es Tarde 2024 inicia en febrero”, dijo la reconocida cantante mexicana cuando anunció el show desde su Instagram.