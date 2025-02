De Tijuana para el mundo, celebra Óscar Ortiz dos nominaciones con ‘First Love’

TE PUEDE INTERESAR: BORN AGAIN con más de 119 mil likes a minutos de su estreno

Además, Ortiz inició el 2025 con importantes nominaciones en Premios Lo Nuestro y IHeartRadio con esta canción, un reconocimiento que, según sus propias palabras, no esperaba, pero que lo motiva a seguir creciendo en su carrera.

“Es un momento muy feliz en esta parte de mi vida. Ser nominado, la verdad, no me lo esperaba. Me acuerdo que me levanté una mañana y miré que me nominaron en iHeartRadio y después en Premios Lo Nuestro. Dije, no, no manches, ya son dos nominaciones y me sentí muy contento, la verdad. Es una etapa nueva en mi vida y pues a seguir echándole ganas porque no quiero que sean los primeros. Quiero que sigan más, muchos más”, compartió el artista.