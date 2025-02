Descubren que la música clásica puede calmar la frecuencia cardíaca fetal

Los métodos tradicionales usados para analizar “ la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal (fHRV) a menudo no logran capturar la naturaleza compleja y no lineal de estas señales ”, añaden los autores del estudio.

METODOLOGÍA

Para la realización de este nuevo estudio los investigadores mexicanos emplearon “el análisis de cuantificación de recurrencia (RQA)” que se usa para determinar “los cambios en los patrones de fHRV durante cuatro etapas distintas: preexposición (PRE), exposición a la primera pieza musical (STIM1), exposición a la segunda pieza musical (STIM2) y postexposición (POST)”, detallan en su artículo titulado “Response to music on the nonlinear dynamics of human fetal heart rate fluctuations: A recurrence plot analysis”.

En este sentido, las mediciones comunes de la frecuencia cardíaca son una media de varios latidos durante varios segundos, en tanto que, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puede hacer una medición del tiempo entre latidos individuales.

Esta última es capaz de proporcionar información en relación con la maduración del sistema nervioso autónomo del feto, mientras que una mayor variabilidad con frecuencia indica un desarrollo saludable.

En opinión de Claudia Lerma, quien es investigadora en el Departamento de Biología Molecular Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y una de las autoras de este estudio, como resultado de esta investigación se descubrió que, en general, “la exposición a la música daba lugar a patrones de frecuencia cardíaca fetal más estables y predecibles”.

“Nuestros hallazgos sugieren que los índices RQA (determinismo, longitud promedio de la línea diagonal, longitud máxima de la línea, entropía y tiempo de captura) caracterizan efectivamente los cambios en la complejidad de fHRV, con aumentos notables en la regularidad y la predictibilidad observados después de la exposición a la música”, explican los autores.