¡De vuelta a la cárcel! ‘Tekashi’ 6ix9ine fue arrestado en República Dominicana

El pasado 12 de octubre el rapero estadounidense “Tekashi” 6ix9ine irrumpió en el estudio del cantante y productor Diamond La Mafia junto a hombres encapuchados, que supuestamente habrían agredido a La Mafia y a otros dos de sus productores asociados. Se ha especulado que este altercado fue debido a que en este lugar se estaría grabando una colaboración entre Yailin La Más Viral y dicho cantante.

Este violento incidente ha sido catalogado como un “ataque de celos” de parte de Tekashi, quien recientemente habría terminado su relación con Yailin, según indican usuarios de redes sociales. Aunque aún no se ha determinado la causa oficial, se han confirmado al menos dos víctimas. Entre las que versiones que se han dado a conocer resalta una en que La Mafia fue de los más afectados, presentando heridas que tardarían entre 20 y 22 días en sanar.

A pesar de que, según algunos medios, La Mafia habría expuesto en redes sociales las heridas sufridas durante el altercado, el artista rápidamente eliminaría esta evidencia sin motivo aparente. Por su parte, Yailin habría indicado que ella no sufrió maltrato físico alguno, comunicando a través de Instagram que “No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Sólo quiero trabajar en paz”, dando a entender que no se ha visto involucrada directamente.