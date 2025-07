David Kaff, Connie Francis y Diana Ross

En medio de los conciertos en Inglaterra de Oasis y Ozzy Osbourne, así como el festejo de los 40 años del Live Aid el rock británico se cubrió de luto.

Esto con la muerte del actor y músico David Kaff a los 79 años de edad del actor y músico inglés conocido por interpretar al tecladista Viv Savage en el clásico de culto “This is Spinal Tap” (1984), ópera prima del director Rob Reiner (“Miseria”; “Cuestión de honor”) y quien además es recordado como miembro fundador de la banda de rock progresivo Rare Bird de 1969 a 1970. Después de interpretar el personaje en la película mencionada Kaff tocó en otros grupos como Model Citizenz y Mutual of Alameda´s Wild Kingdom. El deceso ocurrió el pasado viernes 11 de julio pero hasta el momento de escribir estas líneas se desconoce la causa de la muerte.

Todavía no se cumplía una semana de esta pérdida cuando el jueves 17 se dio a conocer el fallecimiento un día antes a los 87 años de edad de Connie Francis, actriz y cantante que tuvo su mejor época en la década de los 60 cuando protagonizó algunas de las más taquilleras películas de aquellos años dirigidas para el público juvenil entre las que se destacan “Se necesitan dos para amar” (1960); “Detrás del amor” (1963) y “En busca del amor” (1964), entre otras más. En medio de todo esto Connie se convirtió en la primera mujer en liderar las listas del Billboard Hot 100 con más de 42 millones de discos vendidos con apenas 26 años de edad.

Su éxito más conocido es la canción “Pretty Little Baby”, un tema grabado en 1962 y lanzado como el lado B del sencillo “I´m Gonna Be War This Winter”, sin mayores expectativas comerciales, pero aunque por décadas la canción permaneció en el olvido incluso para ella (en entrevistas recientes ni siquiera se acordaba de haberla grabado) la rola encontró nueva vida gracias a redes sociales como Tiktok donde se convirtió en un himno viral para las nuevas generaciones. Todavía el pasado mes de mayo Connie declaró: “Estoy en la cima del mundo. Es una canción bonita, con un toque de inocencia que parece conectar en estos tiempos caóticos”. Descansen en paz.

Para terminar, y con notas más agradables, el mismo 16 de julio otra leyenda surgida en los años 60 como parte de la escena musical norteamericana, la octogenaria actriz y cantante Diana Ross, hizo historia al presentarse en el escenario del majestuoso estadio Panatheniac también conocida como Kallimarmaro de la ciudad de Atenas, Grecia, el único en el mundo construido totalmente de mármol. La aclamada cantante de géneros que van del Rhythm and Blues a la música disco viajó a Grecia acompañada de sus hijos y nietos en una gala a beneficio de la asociación ELPIDA que apoya a niños con cáncer.

Atenas es la parada intermedia de la artista en la gira entre Inglaterra y Estados Unidos que comentamos al iniciarse en estos mismos espacios antes de retomarse con un total de once conciertos más en la Unión Americana entre julio y noviembre. Dos veces ganadora de un Grammy por trayectoria, en el 2012 por su etapa como solista y en el 2023 como la vocalista líder del trío de The Supremes, con quienes inició su carrera. A inicios de los años 70 Diana se convirtió en una de las contadas actrices de color en ser nominada al Oscar por su trabajo en “El ocaso de una estrella” y a finales de la década en interpretar a Dorothy en la versión musical de “El Mago de Oz”.

