Yailin exhibe que Anuel AA la golpeó cuando estaba embarazada

La cantante Yailin explotó contra su ex pareja y padre de su hija Anuel AA y lo exhibió como un supuesto golpeador y padre desobligado, lo que provocó un intercambio de ataques entre ella, el cantante nacido en Puerto Rico y el rapero Tekashi 6ix9ine, quien salió en defensa de Yailin.

Todo comenzó cuando Anuel compartió una foto de la pequeña Cattleya, la hija que tiene con Yailin, lo que provocó que Tekashi reaccionara y lo criticara, asegurando que aunque Anuel comparte fotos de su hija no la frecuenta ni da dinero para su manutención, esto generó el enojo del reggaetonero, quien a través de un largo mensaje que colgó en sus estados de Instagram, habló de los problemas con la ley que ha tenido Tekashi, lo llamó pedófilo y aseguró que él tampoco cumple con sus obligaciones como padre, pues desde hace dos años no ve a su hija.

Luego de que Anuel AA le sacara los trapitos al sol a Tekashi 6ix9ine, Yailin, quien se asegura tiene una relación muy cercana con el rapero, reaccionó, y a través de sus redes se fue en contra de Anuel, su ex; Yailin y Anuel comenzaron su romance tras el rompimiento de él con Karol G; en repetidas ocasiones, la cantante de 21 años se burló de Karol y la hostigó en redes, presumiéndole su amor con Anuel.

Yailin explotó contra su expareja Anuel AA, y no sólo detalló que, en un padre desobligado, sino que dio detalles de cuando estaba embarazada y aún eran pareja; la joven rapera, quien tras su rompimiento con el reggaetonero, ha tenido que soportar que él exhiba públicamente su supuesto amor por su ex Karol G, esta vez no se quedó callada y dio a conocer detalles del comportamiento de Anuel, a quien calificó de narcisista y golpeador.