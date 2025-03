Declaran culpable a Ángel del Villar por vínculos con el narco; Gerardo Ortiz fue testigo clave en juicio

¿QUÉ DICE ÁNGEL DEL VILLAR?

Al salir del tribunal, la prensa entrevistó a del Villar: “Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa... que estar como informante del gobierno [...] Yo quería venir al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no confrontar las consecuencias”.

En fotografías y videos difundidos en redes sociales, se le observó al sujeto de una forma serena.

