Dedica Shakira premio de la ‘Mujer del Año’ de Billboard Latino a su madre

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que, si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, expresó la cantante.

Luego de la ola de aplausos que surgía en cada frase de Shakira desde redes sociales se invadieron felicitaciones para la estrella que rompió récords con su colaboración junto a Bizarrap. (Con información de EFE)