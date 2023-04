BRILLOS Y GATITOS

La empresa detrás de Hello Kitty es una firma japonesa llamada Sanrio, que tiene una historia muy interesante. Su fundador, Shintaro Tsuji, estaba obsesionado con Walt Disney. Y construyó una máquina de licencias y mercancías en un intento de igualar la influencia global de su ídolo.

Muchos atribuyen el éxito de Hello Kitty a su diseño simple: una cara redonda, con dos orejas triangulares, una nariz circular, bigotes y una cinta. En particular, no hay boca y, en consecuencia, no hay una tonelada de emoción.