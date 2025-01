Demi Moore gana el Globo de Oro por su actuación en ‘La Sustancia’

“Estoy en shock, he hecho esto durante mucho tiempo, 40 años y es la primera vez que he ganado algo como actriz”, mencionó en su discurso, “hace 30 un productor me dijo que era una actriz de palomitas y eso me hizo sentir que esto era algo que no podía tener. Que podía hacer películas exitosas, que hicieran dinero, pero que no podía ser reconocida y me lo creí. Eso me afectó durante el tiempo y pensé que ya había terminado mi tiempo, hasta que llegó este guión increíble, atrevido, loco, y el universo me dijo que todavía no terminaba para mí”.

La propia película fue muy comentada y bien recibida por el público, con todo y lo grotesco de su propuesta de terror corporal. También la actuación de su co-estrella Margaret Qualley ha recibido muy buenos comentarios.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Resguardando a las estrellas ‘de oro’! Refuerzan seguridad en los Globos de Oro por atentados

En esta categoría Moore competía contra la española Karla Sofía Gascón, por su papel en la película “Emilia Pérez”, una producción que aborda la violencia en México y la situación de las personas desaparecidas, que ha sido duramente criticada en el país por su visión sesgada y desfinformada de esta realidad.