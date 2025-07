¿Qué es el festival de música Tomorrowland, cuyo escenario principal se incendió en Bélgica?

Un gran incendio registrado la tarde de este miércoles 16 de julio puso en duda la realización de Tomorrowland 2025, uno de los festivales de música electrónica más importantes a nivel internacional.

Medios como The Mirror y The Sun reportan que no había asistentes al festival, que debería arrancar el viernes, pero sí unos mil empleados.

El siniestro ocurrió en Boom, localidad de la provincia de Amberes, Bélgica, sede tradicional del evento. Las llamas consumieron el escenario principal, el cual estaba diseñado con la temática “Orbyz”, un concepto inspirado en un universo surgido del deshielo de un glaciar.

El festival tenía previsto comenzar el viernes 18 de julio y reunir a miles de asistentes provenientes de distintas partes del mundo. Esta sería la edición número 19 desde su creación.

Las imágenes del fuego, captadas desde distintos ángulos, mostraban llamas del lado izquierdo de la estructura central, lo que generó preocupación entre los asistentes y fanáticos del evento.