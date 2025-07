En vivo, Jorge Salinas le confiesa en su cara a Elizabeth Álvarez que ella no es el amor de su vida

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia Denise Richards a su esposo por violencia doméstica; amenazó con quitarle la vida

Sin dudar demasiado, Salinas respondió: “El amor de mi vida... El amor de mi vida soy yo”. La reacción en el set fue de sorpresa y risas contenidas. El actor, conocido por su papel en Fuego en la Sangre y Mi Corazón es Tuyo, continuó explicando que esa respuesta obedecía a una reflexión personal: “A veces no me he amado tanto como he decidido, no me he amado tanto como debería, pero, definitivamente, el amor de mi vida soy yo. Creo que debo consentir un poco más a este Jorgito y hablarle con mucho cariño, con mucha más honestidad”.

La expresión de Elizabeth Álvarez fue de desconcierto, aunque respondió con serenidad: “Qué padre”. Más adelante, Salinas pareció querer matizar lo dicho y agregó: “El amor de mi vida... ¡eres tú, Elizabeth! Llenas mi mundo, llenas de esperanza mi... pues esos tropiezos que hay entre Jorge y Jorgito. Y creo que no me equivoqué al pedirte que seas mi esposa”. Su esposa le devolvió una sonrisa y remató: “Bravo, bravo, por el amor propio y el amor de tu vida”.

Jorge Salinas ha sido protagonista de importantes telenovelas mexicanas, incluyendo Fuego en la sangre (2008), Mi corazón es tuyo (2014–2015) y Un poquito tuyo (2019). Además de su trabajo en televisión, también participó en cine con títulos como Sexo, pudor y lágrimas (1999) y Labios rojos (2011). Su presencia constante en la pantalla lo ha convertido en uno de los galanes clásicos de la televisión mexicana.

Elizabeth Álvarez también tiene una trayectoria sólida. Debutó en los años 2000 y alcanzó gran popularidad con su papel en La fea más bella (2006–2007), además de participar en producciones como Amorcito corazón y El vuelo de la victoria. Es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y ha sido reconocida tanto por su talento actoral como por su imagen en campañas publicitarias.

La pareja se conoció en 2008 durante las grabaciones de Fuego en la sangre. Formalizaron su relación en 2009 y se casaron en octubre de 2011 en la Hacienda San Agustín, en Puebla. Son padres de los mellizos Máxima y León, de 9 años. Aunque su relación ha sido discreta en cuanto a escándalos, esta aparición pública reavivó el interés mediático en su dinámica como pareja.

Las declaraciones de Salinas se han viralizado en plataformas como X y TikTok, donde usuarios debaten si se trató de una reflexión legítima sobre el amor propio o una torpeza emocional en vivo. El momento también ha sido objeto de memes y comentarios que oscilan entre el humor y la crítica.