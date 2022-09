La noche ya era perfecta por el paso de Dua en Bogotá, cuando antes de interpretar uno de sus primeros éxitos ‘Be the One’ con el micrófono se dirigió al público que abarrotó el recinto.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es tan... no es perfecto, necesito estudiar más”, dijo a punto de llegar a las lágrimas mientras escuchaba a su público aplaudir y celebrar el gesto de expresarse en otro idioma que no fuese el suyo.

