Descubre la Polinesia Francesa, torrente de colores y aromas

Las Islas de Tahití conforman oficialmente la Polinesia Francesa, y visitarlas significa disfrutar de uno de los entornos más diversos, coloridos y bellos de nuestro planeta. En todas ellas rige una constante: la fantástica mezcla de culturas polinesias y francesas, acompañadas de un clima tropical permanente.

La imagen de tahitianos que se lanzan calurosamente al cuello del visitante para decorárselo con un collar natural de flores, es real; acompañan este saludo con un “Ia Ora na e manava” –hola y bienvenido–, una recepción que ofrecen amorosamente desde este maravilloso lugar.

Lo habitual es visitar no menos de tres o cuatro de sus islas, para empaparse de su esencia tanto en lo paisajístico como en lo humano, ya que la Polinesia Francesa, con extensión marítima similar a la de Europa, la componen 118 islas, pero sólo 67 están habitadas y tan sólo un puñado son accesibles durante un viaje turístico. Desde aquí proponemos algunas de las más destacadas.