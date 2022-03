Despotrica Alfredo Adame contra Laura Bozo, Chumel y más; anuncia candidatura por Coyoacán en 2024

Sin embargo, Adame no perdió tiempo para despotricar contra conductores de televisión y comediantes, al igual que destaparse por la alcaldía de Coyoacán para 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Magaly, la hermosa y valiente mujer que sale con Alfredo Adame

Entre tanto mar de groserías que hasta llegaron a los transeúntes y automovilistas -que sin deberla ni temerla- pasaban junto a la camioneta donde se grababa el video, Adame dio a conocer que buscará otro puesto político.

Tras perder la contienda por la diputación de Tlalpan, bajó el partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2021, este buscará la alcaldía de Coyoacán, “sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen, pues mejor me voy a Coyoacán”, puntualizó el conductor quien ha perdido en dos ocasiones por distintos puestos y su campaña se vio envuelta en escándalos debido a su ‘temperamento’.

El año pasado Alfredo fue candidato a diputado federal del Distrito 14, competía contra María del Rocío Baquells, cantante y hermana de MaryPaz Banquells, exesposa de Adame.

En la misma charla recordó que en 2018 buscaba la alcaldía de Tlalpan con el Partido Verde Ecologista de México (Verde), sin embargo, asegura que se la ‘robaron’: “En 2018 gané la alcaldía y me la robaron, ahora iba 59 puntos contra 2 puntos 75 de la que ganó y me ganaron, ¿por qué no gane? porque le metieron el billetote, las despensas y todo ese rollo, la compra de votos”, aseguró.

CHUMEL LE RESPONDE A ADAME

Después de que se publicara el video en Youtube y de las polémicas declaraciones de Alfredo Adame, el comediante e influencer Chumel Torres respondió a lo dicho en el canal del Escorpión Dorado.

“Óigame señor Adame!!! Cuáles “otros dos p*t*s que me acompañan”?!? Según yo somos tres, especifique!!!” expresó Torres en Twitter después de ser llamado “enano acomplejado”.