$!Conoce a Magaly, la hermosa y valiente mujer que sale con Alfredo Adame

Pero ahora al parecer su visión del amor ha cambiado, pues de acuerdo con información publicada en la revista TVNotas, se les ha visto juntos y Magaly parece sentirse bastante agusto con el actor.

Magaly Chávez dijo que “está saliendo” con Alfredo Adame desde hace dos meses: “Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”, y hasta calificó a Adame de “caballeroso, espléndido y amable”.