Detienen a ‘stalker’ de Shakira frente a su casa: decía ser su esposo y querer adoptar a sus hijos

ACOSADOR DE SHAKIRA YA CONTABA CON HISTORIAL DELICTIVO

Valtier enfrenta cargos de acoso y probablemente deberá responder por las acciones que ha tomado en su intento de establecer contacto con la cantante. Además, se le impuso una multa de 2,500 dólares por rentar un automóvil con intención de defraudar.

La cantidad de dinero necesaria para su liberación por los cargos de acoso y hostigamiento aún está por determinarse.

Daniel John Valtier tiene un historial delictivo que se remonta a 1988. Ha enfrentado arrestos por diversos cargos, entre ellos drogas, agresión agravada, conducción en estado de ebriedad e intoxicación pública. Actualmente, Valtier se encuentra confrontando cargos de acoso y alquiler de un vehículo con la intención de defraudar, al no pagar una tarifa de 70 dólares.

Durante la audiencia, los fiscales propusieron una multa de 50,000 dólares, sin embargo, el juez, en respuesta a las afirmaciones del acusado sobre su supuesta relación con Shakira, decidió duplicar la fianza a 100,000 dólares y emitió una orden de alejamiento. En efecto, el magistrado le recordó al acusado durante el juicio que Shakira no era su pareja: “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.