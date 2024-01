Bisogno irá contra quienes iniciaron rumores sobre su salud

El elenco de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” partió este lunes la tradicional rosca de reyes, en donde estuvo presente el actor y presentador Daniel Bisogno, quien aseguró que ya está mejor de salud, tras las complicaciones que tuvo en los recientes meses.

”Cada día me siento mejor, no estuvo fácil, me hizo reflexionar muchas cosas, reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar; cuando te encuentras con un momento difícil de salud te haces una mejor persona”, declaró a los medios el conductor de “Ventaneando”.

Respecto a los rumores de que el conductor había ido a la Clínica Condesa para atenderse por un problema de inmunodeficiencia expresó que nunca ha ido a ese lugar de salud, que respeta, pero su asunto es diferente, relacionado con el esófago y várices.

”La gente es capaz de decir tales cosas, ya hay un proceso judicial en contra de esa gente, no van a saber por dónde les va a caer; a cualquier persona le podría haber pasado y no sería motivo de vergüenza en absoluto. Lo que me pasó estuvo más en riesgo de morir que una cosa como esa, no saben qué inventar.