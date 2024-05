¡Dinosaurios a la mexicana! Fichan a Manuel García-Rulfo para la nueva cinta de ’Jurassic world’

¿QUIÉN ES MANUEL GARCÍA-RULFO?

El actor es originario de Jalisco y estudió en la Escuela de Cine de Nueva York y en la Larry Moss Studio Academy con Michelle Danner en Los Ángeles, California.

García-Rulfo, es conocido principalmente por interpretar a ‘Mickey Haller’ en la serie original de Netflix, ‘The Lincoln Lawyer’. Además participó en producciones como, ‘6 Underground’, ‘Perfectos desconocidos’, ‘From Dusk till Dawn: The Series’ junto a Eiza González, ‘Cake, Touch: The Series’, ‘Los siete magníficos (The Magnificent Seven)’ junto a Denzel Washington y Chris Pratt además en ‘Sweet Girl’.