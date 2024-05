Ya en Max la historia de amistad y amor a la mexicana: ¡‘Con Todas Menos Tú’!

Ana : Para mí es muy hermoso porque nunca había estado en el cine así en tantas salas, fue muy grande las entrevistas, los días de prensa y toda la atención que tuvimos fue muy intenso, pero muy bonito y también mensajes de familia, de gente que no había visto en años y me mandaron mensajes de “te acabo de ver en un espectacular”.

Ricardo : El lugar se volvió increíble, y es un personaje más, que digamos arropa esta historia, estuvimos 6 semanas hospedados en este complejo, el llamado era caminando a 3 minutos. Oswaldo: Y que salga una película de la Ciudad de México, creo que se agradece también, de repente que no nada más retraten lo que sucede en la condesa, pero la gente que nos ve en provincia pues no conoce, está padre que salga el cine mexicano a otras ciudades y que mejor que retratar que tenemos lo bonito en este país, estas playas.

¿CÓMO DIRECTOR CÓMO FUE TRABAJAR CON LUIS KURI EN SU DEBUT DEL CINE?

Ana: Kuri es de las personas más amorosas que conocemos, es como un oso panda al que quieres abrazar... pero que también confías en el cómo líder de equipo. No sé, pero a estas alturas de mi carrera, busco mucho equipo de gente, linda, buena, generosa y sin ego. Luis creo que tiene este balance de saber que era su opera prima y ser muy generoso para escuchar y tener una visión muy clara de lo que quería.

Oswaldo: Fui el último en subirme al barco de esta película y le dije “soy actor de director”, voy a hacer lo que tu digas y aparte en esta etapa de mi carrera ya pasó el yo, voy a proponer, pero yo sé que llevas trabajando en la preproducción y sabes perfectamente los seis mundos muy bien de los 6 personajes. Y el que me haya llevado también a este mundo muy distinto de lo que he hecho, la verdad me he sacado la lotería que me dirigiera Luis y la verdad era muy bonito llegar al set. Yo venía de hacer una serie muy complicada también de comedia en la cual el director estar en el ejército, era un general: “¿por qué te jorobas?, ¿Por qué esto? Y yo decía híjole, es comedia y cuando llegó acá era completamente otro polo, la verdad es muy bonito y llegar a acoplarlos a como el director va a dirigir.