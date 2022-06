‘Diosito me la mandó’... Lalo Mora asegura que él no roba agua para su rancho en NL (video)

“Recibimos una denuncia de otro rancho, este está peor que el de ayer (en Los Ramones) para que se imaginen. Es un rancho aquí en Linares, está desviando agua del río San Fernando que llena a la presa Cerro Prieto que hoy está agonizando”, dijo el gobernador.

Sobre esto, el propio cantante se pronunció y aseguró que su rancho no tiene toma de agua clandestina.

“Me preguntaba ayer una muchacha, ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua?, y le digo: no, mamita, qué voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo”, afirmó.

El cantante que ha tenido señalamientos por acoso sexual también sufrió los estragos de la crisis de agua, pues economizó al grado de bañarse “con vasos”.

“Y es más, allá en la 21, en Guadalupe, ahí vivo yo, me bañé con vaso... con botes, entonces no tengo por qué hacer eso [...] Que Lalo Mora el cantante y no sé qué más, pero yo no soy así, y no voy a hacer eso (robar agua), por eso tengo mis presas yo, esta agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte, acarreo de basura”, aseguró el cantante.

Mora argumentó que no hay presas cerca de su rancho de las cuales pueda robar agua, por lo que afirma que las acusaciones en su contra son infundadas. “Pero que tomen en cuenta y que quede muy claro, que estoy a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y yo de los ductos, ni estoy a la orilla del acueducto que conduce el agua a mi Monterrey querido y si estuviera no lo haría”, señaló.

Finalmente, invitó a Samuel García a inspeccionar su propiedad para que confirmara que todo está en orden, además acusó que hay instalaciones de la CFE que invaden su territorio.